Le club Sourire d’Automne organise la « dictée pour tous » un jeudi matin par mois, de 10h15 à 12h15, Salle de la Clairière à L’Herbergement. Salle de la Clairière 1 rue des Pins, 85260 L’Herbergement L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire

Pendant une heure, les amateurs de la langue française viennent exercer leur talent en réfléchissant à l’orthographe et à la conjugaison, puis en suivant des exercices sur les mots : définition, préfixes, suffixes…

Quelques notions de mathématiques, ou plutôt de logique, sont abordées. Tout cela pour le plaisir de faire travailler sa mémoire, et dans la bonne humeur !

Cette activité est gratuite, ouverte à tous, adhérent au club Sourire d’Automne ou non-adhérent. Il faut simplement venir avec son matériel (cahier, crayon, gomme…)

