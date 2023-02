Randonnée Vélo et Marche Salle de la Clairière L'Herbergement Catégories d’Évènement: L'Herbergement

Vendée

Randonnée Vélo et Marche Salle de la Clairière, 26 mars 2023, L'Herbergement. Randonnée Vélo et Marche Dimanche 26 mars, 08h00 Salle de la Clairière

Inscription sur place de 8h à 12h. Adulte : 6 €, Enfant : 3 €.

La SMS Vélo organise une randonnée Vélo route et Marche (5 à 18 kms) dimanche 26 mars 2023. Salle de la Clairière L’Herbergement, 1 rue des pins L’Herbergement 85260 Vendée Pays de la Loire La SMS Vélo organise une randonnée Vélo route et Marche (5 à 18 kms) dimanche 26 mars 2023. Ravitaillements, sandwichs et boissons à l’arrivée.

Départ de 8h à 10h, Salle la Clairière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T08:00:00+02:00

2023-03-26T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu Salle de la Clairière Adresse L'Herbergement, 1 rue des pins Ville L'Herbergement lieuville Salle de la Clairière L'Herbergement Departement Vendée

Salle de la Clairière L'Herbergement Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'herbergement/

Randonnée Vélo et Marche Salle de la Clairière 2023-03-26 was last modified: by Randonnée Vélo et Marche Salle de la Clairière Salle de la Clairière 26 mars 2023 L'Herbergement Salle de la Clairière L'Herbergement

L'Herbergement Vendée