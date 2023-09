Les Bouquinales de Saint-Marceau salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45100 ORLEANS Orléans, 1 octobre 2023, Orléans.

Les Bouquinales de Saint-Marceau Dimanche 1 octobre, 10h00 salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45100 ORLEANS Entrée libre

L’association écrilOire a pour objets de participer à Orléans, dans l’Orléanais et en région Centre, à la promotion de la création écrite, audio-visuelle et artistique contemporaine, tous médias confondus, en faisant connaître leurs auteurs/autrices, illustrateurs/illustratrices, en organisant ou en participant à des évènements comme ce salon « Les Bouquinales de Saint-Marceau« , petit frère du « Festival Livre O Cœur » (qui lui aura lieu en 2024).

Près de 50 auteurs/autrices, illustrateurs/illustratrices du Loiret et d’un peu plus loin, seront présents dans les 2 salles de la Cigogne (quartier Saint-Marceau). Nos adhérents/adhérentes qui ont préparé ce salon avec soin, vous accueilleront avec plaisir à partir de 10h jusqu’à 18h.

L’association écrilOire remercie la Mairie d’Orléans et le Comité de quartier Saint-Marceau pour leur soutien.

salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d'Estienne d'Orves 45100 ORLEANS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

salon livres

écrilOire