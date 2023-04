Concours de belotte salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45100 ORLEANS Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concours de belotte salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45100 ORLEANS, 13 mai 2023, Orléans. Concours de belotte Samedi 13 mai, 13h30 salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45100 ORLEANS participation financière 12 euros Club de la cigogne organise un concours de belote le samedi 13 mai à la salle de la cigogne, rue Honoré d’Estiennes d’Orves, inscription à partir de 13 heures (début du concours à 14 h)

Nombreux lots à gagner (1 lot à la première dame classée).

buvette pâtisserie à 1 euro. salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45100 ORLEANS 45100 ORLEANS Orléans Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T13:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T13:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d'Estienne d'Orves 45100 ORLEANS Adresse 45100 ORLEANS Ville Orléans Departement Loiret Age min 21 Age max 99 Lieu Ville salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d'Estienne d'Orves 45100 ORLEANS Orléans

salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d'Estienne d'Orves 45100 ORLEANS Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concours de belotte salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45100 ORLEANS 2023-05-13 was last modified: by Concours de belotte salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d’Estienne d’Orves 45100 ORLEANS salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d'Estienne d'Orves 45100 ORLEANS 13 mai 2023 orléans salle de la cigogne st marceau Rue Honoré d'Estienne d'Orves 45100 ORLEANS Orléans

Orléans Loiret