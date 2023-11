atelier-bal Renaissance salle de la Cigogne, Orléans (45) atelier-bal Renaissance salle de la Cigogne, Orléans (45), 7 avril 2024, . atelier-bal Renaissance Dimanche 7 avril 2024, 14h00 salle de la Cigogne, Orléans (45) libre participation Atelier- bal Renaissance détails à venir… source : événement atelier-bal Renaissance publié sur AgendaTrad salle de la Cigogne, Orléans (45) 4, Rue Honoré d’Estienne d’Orves

salle de la Cigogne, 45100 Orléans, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46281 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle de la Cigogne, Orléans (45) Adresse 4, Rue Honoré d'Estienne d'Orves salle de la Cigogne, 45100 Orléans, France Age max 110 Lieu Ville salle de la Cigogne, Orléans (45) latitude longitude 47.885176;1.902817

salle de la Cigogne, Orléans (45) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//