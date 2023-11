stage de danse et bal folk salle de la Cigogne, Orléans (45) stage de danse et bal folk salle de la Cigogne, Orléans (45), 6 avril 2024, . stage de danse et bal folk Samedi 6 avril 2024, 16h00 salle de la Cigogne, Orléans (45) 8 euros bal (sous réserve) Stage de danse de 16h à 19h Bal de 20h à minuit Plus de détails à venir… source : événement stage de danse et bal folk publié sur AgendaTrad salle de la Cigogne, Orléans (45) 4, Rue Honoré d’Estienne d’Orves

salle de la Cigogne, 45100 Orléans, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46282 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T00:00:00+02:00

2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T00:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle de la Cigogne, Orléans (45) Adresse 4, Rue Honoré d'Estienne d'Orves salle de la Cigogne, 45100 Orléans, France Age max 110 Lieu Ville salle de la Cigogne, Orléans (45) latitude longitude 47.885176;1.902817

salle de la Cigogne, Orléans (45) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//