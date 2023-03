Séance cinéma « Les choses simples » Salle de La Chevalerie Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’Évènement: Jura

Jura Saint-Amour . EUR 4.2 LES CHOSES SIMPLES

De Eric Besnard

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain

Comédie – français – 1h35

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du

monde moderne, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité.

