Journée Handibasket, 8 avril 2023, Moncoutant-sur-Sèvre

2023-04-08

EUR Dans le cadre de « Terre de jeux 2024 », le SAM BASKET organise une journée HANDIBASKET et souhaite vous faire découvrir l’aspect collectif du basket fauteuil.

Venez découvrir le handibasket et échanger avec des joueurs sur leurs expériences sportives. Vous pourrez vous tester en basket fauteuil pour découvrir la discipline et assister à un match en basket fauteuil.

À 15 h, découverte du basket fauteuil via des ateliers (s’asseoir dans un fauteuil roulant, mesurer les difficultés à se déplacer, s’initier aux règles du handibasket…) et à 20 h, match en basket-fauteuils avec le Stade Rochelais Basket.

Cette journée est gratuite et ouverte à tous.

+33 7 85 70 02 45

