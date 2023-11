Concert de Noël au Prieuré Salle de la cheminée, Brissac-Loire-Aubance (49), 17 décembre 2023, .

Concert de Noël au Prieuré Dimanche 17 décembre, 15h00 Salle de la cheminée, Brissac-Loire-Aubance (49) libre

2 séances à 15h et 17h

A la Nau les jours rallongent !

Sonnez hautbois ! Résonnez musettes !

Arbadetorne et Bouine Bouzine, musiciens traditionnels de Vendée et d’Anjou, font revivre les airs et chants de Noël anciens.

La tradition des NOËLS dans les anciennes provinces du bas Poitou et de l’Anjou est riche. On retrouve des archives consignées dans les « Grandes bibles des Noëls » à Nantes, Poitiers et Angers.

Sacrés dans un premier temps, ces » Chants de l’Avent et de Nau » sont progressivement devenus profanes, en devenant « Folies de décembre » pour se vulgariser et perpétuer une tradition populaire.

Depuis la plus haute antiquité, lorsque arrive le solstice d’hiver, les hommes célèbrent avec force démonstration le retour de la lumière : à la Noël les jours rallongent !

12 musiciennes & musiciens accompagnent et chantent les Noëls traditionnels de nos anciennes province du Poitou, du Pays-nantais, de l’Anjou au son de Veuzes, bouzines & tambours, viole de gambe, guitares, violons, accordéons et percussions.

Salle de la cheminée, Brissac-Loire-Aubance (49) Place Edouard Meslier

