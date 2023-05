Bal Folk du Marché Nocturne Salle de la cheminée, Brissac-Loire-Aubance (49) Bal Folk du Marché Nocturne Salle de la cheminée, Brissac-Loire-Aubance (49), 28 juillet 2023, . Bal Folk du Marché Nocturne Vendredi 28 juillet, 20h30 Salle de la cheminée, Brissac-Loire-Aubance (49) 0 A l’occasion du marché nocturne de Saint Rémy la Varenne « Les Frogs » et « Sem à L’ouest » animeront un bal Folk dans le parc du prieuré à partir de 20h30. Buvette et restauration sur place. source : événement Bal Folk du Marché Nocturne publié sur AgendaTrad Salle de la cheminée, Brissac-Loire-Aubance (49) Place Edouard Meslier Salle de la cheminée, 49250 Brissac-Loire-Aubance, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42503 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T20:30:00+02:00 – 2023-07-29T00:30:00+02:00

2023-07-28T20:30:00+02:00 – 2023-07-29T00:30:00+02:00

