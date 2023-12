CULTURETHON Salle de la Charpenterie Saint-Bonnet-de-Mure Catégories d’Évènement: Rhône

Saint-Bonnet-de-Mure CULTURETHON Salle de la Charpenterie Saint-Bonnet-de-Mure, 9 décembre 2023 17:30, Saint-Bonnet-de-Mure. CULTURETHON Samedi 9 décembre, 18h30 Salle de la Charpenterie Dons libres sur place Au profit du TELETHON

Le programme : 1ère partie Match d’improvisation avec la troupe L.I.M’ONADE

Avec la chorale de la Maison Pour Tous 2ième partie Concert de l’école de musique Vincent d’Indy

Buvette et snacking sur place Salle de la Charpenterie Salle de la Charpenterie, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure Saint-Bonnet-de-Mure 69720 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00 concert musique Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Rhône, Saint-Bonnet-de-Mure Autres Code postal 69720 Lieu Salle de la Charpenterie Adresse Salle de la Charpenterie, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure Ville Saint-Bonnet-de-Mure Departement Rhône Lieu Ville Salle de la Charpenterie Saint-Bonnet-de-Mure Latitude 45.69384 Longitude 5.030624 latitude longitude 45.69384;5.030624

Salle de la Charpenterie Saint-Bonnet-de-Mure Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bonnet-de-mure/