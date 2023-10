Primaël Montgauzi et Pantxix Bidart en concert – Festival Occitania Salle de la Chapelle Saint-Michel Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse.

Primaël Montgauzi et Pantxix Bidart en concert – Festival Occitania Samedi 21 octobre, 21h00 Salle de la Chapelle Saint-Michel Entrée payante sur place 10€

Dans le cadre du Festival Occitania, nous invitons Primaël Montgauzi et Pantxix Bidart pour leur spectacle en occitan gascon et en basque « Elimberri ». Tout cela à la salle Saint-Michel le 21 octobre à 21h.

« Rencontre entre deux auteurs-compositeurs-interprètes d’abord, Pantxix Bidart et Primaël Montgauzí, à Astaffort lors des fameuses Rencontres d’Astaffort (octobre 2022) de l’association Voix du Sud créée par Francis Cabrel.

Rencontre entre deux cultures sœurs et deux langues aussi, la basque, celle de Pantxix, et l’occitane dans son dialecte gascon, celle de Primaël, issues d’ancêtres communs, les Vascons et les Aquitains.

Rencontre enfin entre deux univers musicaux et artistiques.

Le nom de ce spectacle, « Elimberri », est d’ailleurs à l’image de cette rencontre : c’est le nom basco-aquitain et originel de la ville gasconne d’Auch, ville d’origine de Primaël, qui vient rappeler qu’avant la conquête romaine, Auch, et toute la Gascogne, était basque.

C’est aussi étymologiquement, la « ville nouvelle », le « village nouveau », à l’image de ce que ces artistes appellent de leur vœu et de leur voix : une société nouvelle, plus ouverte et accueillante à la diversité, au respect et à la protection des cultures et de la nature. »

Salle de la Chapelle Saint-Michel 18 Grand Rue Saint-Michel Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

2023-10-21T21:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:00:00+02:00

