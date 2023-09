Cet évènement est passé Échanges sur les quartiers de Glay & Prailles. Le Rhône avec la représentation de la Cie La Rigue « De rivages en Visages » Salle de la Chapelle de Glay Saint-Clair-du-Rhône Catégories d’Évènement: Isère

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez échanger dès 10h sur les quartiers de Glay, la Varèze, le château de Prailles – apportez vos souvenirs, vos photos, documents.

Avec le concours de l’association 1804 St Clair Patrimoine.

Présentation d’une Croix des Mariniers A 15 h : L’occasion d’en apprendre plus sur le Rhône et son rôle dans l’histoire de la ville avec le spectacle : “Rhône, de rivages en visages” par la compagnie de La Rigue. A la salle de la Chapelle, Glay. Salle de la Chapelle de Glay chemin de la chapelle 38370 Saint-Clair-du-Rhône Saint-Clair-du-Rhône 38370 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.st-clair-du-rhone.fr/location-des-salles-communales/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Salle de la Chapelle de Glay
chemin de la chapelle 38370 Saint-Clair-du-Rhône
Saint-Clair-du-Rhône 38370 Isère
Auvergne-Rhône-Alpes

