« Nouage » Groupe Fluo [Festival Cep Party] Salle de la Chapelaine, 5 avril 2023, Divatte-sur-Loire. « Nouage » Groupe Fluo [Festival Cep Party] Mercredi 5 avril, 15h00 Salle de la Chapelaine Tarifs : de 4 à 6€ Comme un enfant, empiler des cailloux les uns sur les autres jusqu’à ce qu’ils vacillent et provoquent… le départ magique d’un rocher qui bouge tout seul.

Nouage nous entraine dans les curieuses pérégrinations d’un homme affairé qui, tout au long de son expédition, déplace, entasse, empile cailloux et rochers. Il les assemble avec des morceaux de bois et des ficelles. Il est occupé à construire quelque chose qui ne ressemble à rien de connu. Cet assemblage de déséquilibres frémissants aboutira, si tout va bien, à une grande machine fonctionnant à merveille, une étonnante machine à ne rien faire. Pour y arriver il va traverser bien des pays, dompter des dangers, dont la rencontre avec des pierres pas toujours coopératives. Salle de la Chapelaine Rue du Stade, 44450 Divatte-sur-Loire Divatte-sur-Loire 44450 La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/festival-cep-party-2023-css5-champilambart-pg1-rg26021.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T15:00:00+02:00 – 2023-04-05T16:00:00+02:00

