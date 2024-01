Rencontre autour du patrimoine de Mortagne-sur-Sèvre Salle de la Cave, Place de la mairie Mortagne-sur-Sèvre, mercredi 14 février 2024.

Rencontre autour du patrimoine de Mortagne-sur-Sèvre Rencontre autour du patrimoine de Mortagne-sur-Sèvre, Vallée de la Sèvre Nantaise avec Agathe AOUSTIN, chercheuse de l’Inventaire général, Service Patrimoine, Région des Pays de la Loire Mercredi 14 février, 20h00 Salle de la Cave, Place de la mairie Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 10 février à patrimoine@mortagnesursevre.fr ou au 02 51 65 21 77

Début : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T21:30:00+01:00

La Région des Pays de la Loire poursuit l’inventaire du patrimoine vendéen avec l’étude de cinq communes bordant la Sèvre Nantaise Cugand, La Bruffière, Tiffauges, Saint-Aubin-des-Ormeaux et Mortagne-sur-Sèvre.

L’opération porte sur le bâti et les objets mobiliers. Il s’agit de faire ressortir les spécificités du patrimoine de ces communes et de comprendre son évolution depuis le Moyen-Age à nos jours, en lien avec la morphologie du territoire.

Ce territoire vallonné, naturellement irrigué par la Sèvre Nantaise et sillonné de cours d’eau, eut longtemps une importance stratégique militaire et économique, que révèlent ses édifices fortifiés et ses moulins à eau encore visibles dans le paysage.

Le relief du territoire a conditionné son aménagement urbain, incitant l’implantation du bâti le long des cours d’eau ou en limite de coteau. L’habitat est réparti entre les bourgs formant des regroupements d’habitations mitoyennes et le reste du bocage où il s’est implanté sous forme de villages ou de fermes isolées. Ces indices permettront de reconstituer son histoire et de révéler les relations étroites qu’entretiennent les habitants de la Sèvre Nantaise avec leur environnement.

Cette opération d’inventaire s’échelonne jusqu’en 2025.

Sèvre nantaise Inventaire du patrimoine

