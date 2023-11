Que des maux – Cie du Cercle Karré Salle de la Canopée et l’Odyssée Orvault Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Que des maux – Cie du Cercle Karré Salle de la Canopée et l’Odyssée Orvault, 27 novembre 2023, Orvault. 2023-11-27

Horaire : 20:00

Gratuit : non Participation libre, « à la chaussette ».Nombre de places limité.Réservation conseillée au 02 40 63 44 45 Soirée théâtrale-rencontre proposée par le Centre socioculturel de la Bugallière à Orvault. La pièce « Rien que des maux » s’inspire de la vie de femmes victimes de violences conjugales et vise à libérer la parole des femmes victimes de violences intra-familiales, en apportant un éclairage sur les mécanismes des violences (formes, impacts). Le spectacle sera suivi de témoignages et d’échanges avec les spectatrices et les spectateurs. Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes Salle de la Canopée et l’Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700

https://metropole.nantes.fr/stop-sexisme Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle de la Canopée et l'Odyssée Adresse 1 Route de Basse Indre Ville Orvault Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle de la Canopée et l'Odyssée Orvault latitude longitude 47.261128559, -1.622569088

