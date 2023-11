Animation de Noël à Fauillet Salle de la Caminade Fauillet, 13 décembre 2023, Fauillet.

Fauillet,Lot-et-Garonne

Animation de Noël à Fauillet : C’est Noël avant l’heure à Fauillet !!!

Le Périscolaire, le centre de loisirs et l’Association des Parents d’Élèves de Fauillet vous donnent rendez-vous..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 18:00:00.

Salle de la Caminade

Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas entertainment in Fauillet: It’s Christmas before time in Fauillet!

The Périscolaire, the leisure center and the Association des Parents d?Élèves de Fauillet are looking forward to seeing you.

Entretenimiento navideño en Fauillet: ¡Es Navidad antes de tiempo en Fauillet!

Las actividades extraescolares, el centro de ocio y la Asociación de Padres de Fauillet te esperan.

Weihnachtsanimation in Fauillet : In Fauillet ist Weihnachten vor der Zeit!!!

Der Kindergarten, das Freizeitzentrum und die Elternvereinigung von Fauillet laden Sie zu einem Besuch ein.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Val de Garonne