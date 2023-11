ATELIER D’ÉCHANGE Salle de la Bugade Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos ATELIER D’ÉCHANGE Salle de la Bugade Saint-Jean-de-Fos, 23 novembre 2023, Saint-Jean-de-Fos. Saint-Jean-de-Fos,Hérault Atelier de réflexion ainsi que de dessin et d’écriture collaboratif..

2023-11-23 18:00:00 fin : 2023-11-23 20:00:00. .

Salle de la Bugade

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Reflection, drawing and collaborative writing workshop. Taller de reflexión, dibujo y escritura colaborativa. Workshop zum Nachdenken sowie zum kollaborativen Zeichnen und Schreiben.

