bal trad Salle de la Briquetterie, Cestas (33) bal trad Salle de la Briquetterie, Cestas (33), 13 avril 2024, . bal trad Samedi 13 avril 2024, 20h30 Salle de la Briquetterie, Cestas (33) 6€ Lors de ce bal, les groupes « Hastapen », « Bal ‘À’ Fond » vous feront danser sur des airs traditionnels gascons, basques, poitevins, celtiques et d’ailleurs… Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous. N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis. De 14h30 à 17h30 : stage de danses animé par Danièle et Dany. Le programme sera déterminé ultérieurement. (Possibilité d’apporter son repas). Stage: 4€ Bal : 6€ Stage et bal : 8€ source : événement bal trad publié sur AgendaTrad Salle de la Briquetterie, Cestas (33) 18, Chemin de Marticot

Salle de la Briquetterie, 33610 Cestas, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43952 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-14T00:30:00+02:00

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-14T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle de la Briquetterie, Cestas (33) Adresse 18, Chemin de Marticot Salle de la Briquetterie, 33610 Cestas, France Age max 110 Lieu Ville Salle de la Briquetterie, Cestas (33)

Salle de la Briquetterie, Cestas (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//