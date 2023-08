[Sortie] Les songes d’une merveille Salle de la bourdonnière à Avranches Saint-Martin-des-Champs, 9 septembre 2023, Saint-Martin-des-Champs.

[Sortie] Les songes d’une merveille Samedi 9 septembre, 14h30 Salle de la bourdonnière à Avranches Gratuit et ouvert à tous

Il y a 13 siècles, Aubert, évêque d’Avranches, consacrait le premier sanctuaire dédié à saint Michel (709) sur un l’îlot rocheux qui deviendra par la suite le Mont Saint-Michel. Pour sa cinquième édition, « les songes d’une merveille : dans les pas de saint Aubert d’Avranches » s’inscrit dans un programme inédit puisque nous fêtons le millénaire de l’abbatiale romane du Mont Saint-Michel et accueillons lors des journées du 8 et 9 septembre 2023 les membres du « Réseau européen des sites et des chemins de Saint-Michel ». Après avoir visité le Mont Saint-Michel et son abbaye, différentes conférences sur les sanctuaires dédiés à saint Michel en Europe vous seront présentées par les représentants de ces sites invités pour l’occasion.

Présentation de différents sites européens dédiés à saint Michel

• Saint-Michel de Cuxà, Pyrénées-Orientales, France

• Saint-Michel d’Aiguilhe, Haute-Loire, France

• Les chemins du Mont Saint-Michel, France

• San Miguel de Aralar, Navarre, Espagne

• Sant-Miquel de Fluvia, Catalogne, Espagne

• Monte Sant’Angelo, Pouilles, Italie

Salle de la bourdonnière à Avranches Saint-Martin-des-Champs Avranches Saint-Martin-des-Champs 50300 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:30:00+02:00 – 2023-09-09T17:30:00+02:00

