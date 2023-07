L’Ours et la Louve / Pop-up Culturel – Saint-Victurnien (87) Salle de la Bernardie Saint-Victurnien Saint-Victurnien, 29 juillet 2023, Saint-Victurnien.

L’Ours et la Louve !

11h00 : Début du spectacle « L’Ours et la Louve » – Cie Furiosa

Durée : 40 minutes

Conte sonore illustré, à partir de 3 ans.

Une histoire d’amour, de parents, de tolérance et d’espoir.

LIEU : Salle de la Bernardie à Saint-Victurnien

GRATUIT et Ouvert à toutes et tous

Pour plus d’informations sur le spectacle : L’ours et la Louve

Pour plus de renseignement : www.furiosart.com

_____________________________________________________________

DE : Fabienne Muet et Christophe Seval

AVEC : Fabienne Muet et Corentin Colluste

LLUSTRATIONS : Anne-Lise Boutin

ANIMATIONS VIDÉO ET SCÉNOGRAPHIE : Sébastien Budria

CRÉDITS PHOTOS : © Thierry Laporte

Livre Audio : « L’Ours et la Louve » est aussi disponible en format livre-audio édité et réalisé en partenariat avec Les Ardents Editeurs (https://www.lesardentsediteurs.com/)

CO-PRODUCTION : La Mégisserie, Scène conventionnée de Saint-Junien (87), Centre Culturel Robert Margerit à Isle (87)

SOUTIENS :

Communes de Feytiat (87), Verneuil sur Vienne (87),

Région Nouvelle Aquitaine

DRAC Nouvelle Aquitaine

_____________________________________________________________

Ce Pop-up est co-organisé par la compagnie Furiosa, la commune de Saint-Victurnien et son ALSH. Avec la complicité du CRAL 87.

Salle de la Bernardie Saint-Victurnien 15 Rue de la Gare, 87420 Saint-Victurnien Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://furiosart.com/lours-et-la-louve/ »}, {« link »: « http://www.furiosart.com »}, {« link »: « https://www.lesardentsediteurs.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T11:00:00+02:00 – 2023-07-29T12:00:00+02:00

©Isabelle Decoux