Quand le Cirque est Venu – Pop up Culturel – Saint-Victurnien (87) Salle de la Bernardie Saint-Victurnien Saint-Victurnien, 28 juillet 2023, Saint-Victurnien.

Quand le cirque est venu de la Compagnie Les Involtes

Vendredi 28 juillet – 18h : début du spectacle

Spectacle de Marionnette et de musique live.

Spectacle à partir 7 ans ! Durée 60 minutes.

LIEU : Salle de la Bernardie de Saint-Victurnien

GRATUIT et Ouvert à toutes et tous

Buvette et petite restauration sur place par les associations De Fils en Aiguilles et le Judo Club

Plus d’information sur le spectacle : Site de la compagnie

Pour plus de renseignement : www.furiosart.com

_____________________________________________________________

Quand le Cirque est venu est une adaptation de l’histoire éponyme, écrite par Wilfrid Lupano et illustrée par Stéphane Fert (Éditions Delcourt – Collection »Les Enfants Gâtés »)

Dans une ville menée à la baguette par le Général Poutche, les habitants en ont gros sur la patate. Sur la place, le général ne voit pas d’un très bon œil l’arrivée du cirque. Ça ne lui plaît pas du tout. Mais alors pas du tout ! Lui qui a réussi à faire régner l’ordre (pour éviter le désordre), il faiblit à la vue de cette cohorte joyeuse et insoumise qui débarque…

Un tantinet sous pression et sur les conseils de son Ministre du divertissement, il finit par accepter que le cirque s’installe pour le grand soir. Malmenés les uns après les autres par le petit despote impulsif et colérique, les artistes tiennent bon malgré les catastrophes… jusqu’à l’ultime numéro, où le rire devient une arme de dérision massive.

Une façon élégante, malicieuse et drôle, de parler de démocratie et de liberté.

Adaptation, mise en scène et construction

Mathilde DEFROMONT et Matthieu BASSAHON

Manipulation marionnettique

Mathilde DEFROMONT

Écriture et interprétation musicale

Cédric BOUILLOT

Création lumière et bidouilles en tous genres, régie

Matthieu BASSAHON

SOUTIENS

Communauté de Communes Sumène-Artense (63)

Communauté de Communes Dômes-Sancy-Artense (63)

Graines de rue, Bessines-sur-Gartempe (87)

Yzeurespace, Yzeure (03)

Les Abattoirs, Riom (63)

Service culturel, Mairie de Feytiat (87)

DRAC Nouvelle Aquitaine

_____________________________________________________________

Ce Pop-up est co-organisé par la compagnie Furiosa, la commune de Saint-Victurnien et son ALSH. Avec la complicité du CRAL 87.

Salle de la Bernardie Saint-Victurnien 15 Rue de la Gare, 87420 Saint-Victurnien Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://lesinvoltes.fr/?page_id=738 »}, {« link »: « http://www.furiosart.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:00:00+02:00

©Isabelle Decoux