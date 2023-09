Après la rando, la Fête SALLE DE LA BERGERIE Sotteville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Sotteville-sur-Mer Après la rando, la Fête SALLE DE LA BERGERIE Sotteville-sur-Mer, 24 septembre 2023, Sotteville-sur-Mer. Après la rando, la Fête Dimanche 24 septembre, 18h00 SALLE DE LA BERGERIE 20€ spectacle +repas Après la journée de randonnée, les rencontres sur le plateau vous proposent à Sotteville sur Mer un spectacle musical animè par Isabo Orchestra qui sera suivi d’un repas concocté par le restaurant la Valé Normande de Sotteville sur Mer SALLE DE LA BERGERIE 76740 SOTTEVILLE SUR MER Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 90 13 98 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T18:00:00+02:00 – 2023-09-24T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Sotteville-sur-Mer Autres Lieu SALLE DE LA BERGERIE Adresse 76740 SOTTEVILLE SUR MER Ville Sotteville-sur-Mer Departement Seine-Maritime Lieu Ville SALLE DE LA BERGERIE Sotteville-sur-Mer latitude longitude 49.882;0.83481

