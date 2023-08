La Rando des Rencontres sur le plateau SALLE DE LA BERGERIE Sotteville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Sotteville-sur-Mer La Rando des Rencontres sur le plateau SALLE DE LA BERGERIE Sotteville-sur-Mer, 24 septembre 2023, Sotteville-sur-Mer. La Rando des Rencontres sur le plateau Dimanche 24 septembre, 08h00 SALLE DE LA BERGERIE L’accueil se fera à partir de 8h30 à Sotteville sur Mer (salle la Bergerie), les parcours sont fléchés. On se chage des sacs pique-nique . Il vous sera offert un apéritif à partir de 13h SALLE DE LA BERGERIE 76740 SOTTEVILLE SUR MER Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 90 13 98 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Seine-Maritime, Sotteville-sur-Mer Autres Lieu SALLE DE LA BERGERIE Adresse 76740 SOTTEVILLE SUR MER Ville Sotteville-sur-Mer

