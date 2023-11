Atelier Code de la route Salle de la Basse Porte Le Teilleul Catégories d’Évènement: Le Teilleul

Manche Atelier Code de la route Salle de la Basse Porte Le Teilleul, 5 décembre 2023, Le Teilleul. Atelier Code de la route Mardi 5 décembre, 09h30 Salle de la Basse Porte GRATUIT SUR INSCRIPTION Peut-être avez-vous passé votre permis il y a longtemps, ou bien vous posez-vous parfois des questions sur le Code de la route. Cet atelier vous permettra de mettre à jour vos connaissances avec une monitrice auto-école de l’association Mobylis.

N’ayez crainte, aucune sanction, bien au contraire : les révisions et échanges se font dans la bonne humeur et dans le partage ! Salle de la Basse Porte Rue Beauregard 50640 LE TEILLEUL Le Teilleul 50640 Le Teilleul Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 77 60 79 »}, {« type »: « email », « value »: « mobylis@mobylis.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T09:30:00+01:00 – 2023-12-05T12:00:00+01:00

2023-12-05T09:30:00+01:00 – 2023-12-05T12:00:00+01:00 CODE DE LA ROUTE Détails Catégories d’Évènement: Le Teilleul, Manche Autres Lieu Salle de la Basse Porte Adresse Rue Beauregard 50640 LE TEILLEUL Ville Le Teilleul Departement Manche Lieu Ville Salle de la Basse Porte Le Teilleul latitude longitude 48.538811;-0.873123

Salle de la Basse Porte Le Teilleul Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-teilleul/