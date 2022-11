Temps d’échange Salle de la Basse Porte, 12 décembre 2022, Le Teilleul.

Temps d’échange Lundi 12 décembre, 14h00 Salle de la Basse Porte

GRATUIT Sur Inscription

Salle de la Basse Porte Rue Beauregard 50640 LE TEILLEUL

Être aidant c’est apporter une aide et un soutien régulier à un proche en situation de dépendance ou de perte d’autonomie. C’est aussi et surtout accompagner une personne chère et faire face à tous les bouleversements que la maladie ou la dépendance entrainent.

« Accompagner, entre richesse et complexité » C’est la thématique centrale qui nous amènera à réfléchir ensemble sur la place que nous occupons : aidant proche, aidant professionnel. Comment appréhender son rôle ? Relever le défi de l’accompagnement avec tout ce qu’il implique : les aspects positifs comme ceux plus compliqués à vivre au quotidien.

Cette rencontre GRATUITE sera organisée par l’Aidant Bus et animée par Ophélie Gesbert, neuro-psychologue.

La personne aidée pourra être prise en charge gratuitement par une professionnelle durant la rencontre et bénéficier d’activités adaptées à ses goûts et capacités. L’inscription est obligatoire Pour plus d’informations : 02.33.68.21.35 ou contact@aidantbus.fr.



