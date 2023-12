Réveillon de la St Sylvestre de l’USC Salle de la Bartère Casteljaloux Catégories d’Évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne Réveillon de la St Sylvestre de l’USC Salle de la Bartère Casteljaloux, 31 décembre 2023, Casteljaloux. Casteljaloux Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 04:00:00 . Repas et animation musicale avec DJ Globule.

Menu : cocktail de bienvenue & amuses bouche, magret de canard farci au fois gras – confit d’oignons, filet de veau aux morilles flambé au Porto – écrasé de pommes de terre et ses légumes rôtis , brebis de la fromagerie Baechler – confiture de cerise noire en palette, omelette norvégienne – café, vin rouge, rosé & coupe de champagne. EUR.

Salle de la Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne Détails Catégories d’Évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Code postal 47700 Lieu Salle de la Bartère Adresse Salle de la Bartère Ville Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Salle de la Bartère Casteljaloux Latitude 44.31401 Longitude 0.08498 latitude longitude 44.31401;0.08498

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux/