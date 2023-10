Cet évènement est passé Concert 4 chorales Salle de La Bartère Casteljaloux Catégories d’Évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne Concert 4 chorales Salle de La Bartère Casteljaloux, 15 octobre 2023, Casteljaloux. Casteljaloux,Lot-et-Garonne Choeur en Harmonie reçoit 3 chorales : Unissons de Grignols, Se Cantaben de Francescas & Au fil des Chants de Fourques sur Garonne.

Concert .

Participation libre..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Salle de La Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Choeur en Harmonie welcomes 3 choirs: Unissons de Grignols, Se Cantaben de Francescas & Au fil des Chants de Fourques sur Garonne.

Concert .

Free admission. Choeur en Harmonie acoge 3 coros: Unissons de Grignols, Se Cantaben de Francescas & Au fil des Chants de Fourques sur Garonne.

Concierto .

Entrada gratuita. Choeur en Harmonie empfängt 3 Chöre: Unissons de Grignols, Se Cantaben de Francescas & Au fil des Chants de Fourques sur Garonne.

Konzert .

Freie Teilnahme. Mise à jour le 2023-10-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne Détails Catégories d’Évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Salle de La Bartère Adresse Salle de La Bartère Ville Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Salle de La Bartère Casteljaloux latitude longitude 44.3147277;0.0871281

Salle de La Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux/