Thé Dansant Salle de Kerhuel La turballe, dimanche 28 janvier 2024.

Thé Dansant Thé dansant animé par Joël Moreau Dimanche 28 janvier, 14h30 Salle de Kerhuel – Adulte: 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T14:30:00+01:00 – 2024-01-29T00:30:00+01:00

Fin : 2024-01-28T14:30:00+01:00 – 2024-01-29T00:30:00+01:00

Salle de Kerhuel
Rue de Kerhuel
44420 La turballe
La turballe 44420
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

