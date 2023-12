Repas partagé Antigaspi Salle de Kerhuel La turballe, 10 décembre 2023 09:00, La turballe.

Repas partagé Antigaspi Dimanche 10 décembre, 10h00 Salle de Kerhuel

L’association Cuisine et Partage organise une exposition des créations de ses adhérents : peinture, photographie, mosaïque, artisanat …

Informations

cuisine.et.partage.44@gmail.com ou laisser un SMS au 0677132809

Salle de Kerhuel rue de Kerhuel 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 13 28 09 »}, {« type »: « email », « value »: « cuisine.et.partage.44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/repas-partage-antigaspi-la-turballe.html »}] [{« link »: « mailto:cuisine.et.partage.44@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

CULTURE EXPOSITION