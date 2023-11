Repas partagé Antigaspi Salle de Kerhuel La turballe, 2 décembre 2023, La turballe.

Repas partagé Antigaspi Samedi 2 décembre, 10h00 Salle de Kerhuel Participation: 2

Il s’agit d’apprendre à cuisiner sans gaspiller, lutter contre la morosité, sortir du prêt-à-manger, s’enrichir des expériences de ses voisins.

De 10 h à 12 h, c’est faire ensemble, sous forme d’atelier : préparation de mets avec les invendus des commerçants locaux. Est favorisée la préparation de légumes de saison avec des chefs de cuisine bénévoles qui transmettent leurs connaissances. Amenez tablier et récipients pour les bons restes, crus ou cuits.

De 12 h à 15 h, déguster en musique : ces repas sont accompagnés de façon festive par un groupe de musiciens volontaires.

Echanger en toute convivialité

Sortir de l’isolement et partager

Rencontres solidaires et intergenerationnelles

Informations et réservations :

cuisine.et.partage.44@gmail.com ou laisser un SMS au 0677132809

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

