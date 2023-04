Repas Partagé Salle de Kerhuel La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Repas Partagé Salle de Kerhuel, 1 avril 2023, La turballe. Repas Partagé Samedi 1 avril, 10h00 Salle de Kerhuel Participation: 2 Venez échanger en toute convivialité autour d’un repas que vous préparez ! De 10h à 13h : préparation des mets antigaspi sous la direction d’un chef cuisinier bénévole, avec les invendus des grandes surfaces et commerçants locaux.

De 13h à 15h repas en musique avec la participation volontaire de musiciens. Inscriptions conseillées.

06 77 13 28 09

06 77 13 28 09

cuisine.et.partage.44@gmail.com

