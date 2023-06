Débat l’eau, un bien commun ou une marchandise? salle de Kerhuel, 2 juin 2023, .

Débat l’eau, un bien commun ou une marchandise? Vendredi 2 juin, 18h00 salle de Kerhuel

Débat avec la question de l’eau avec pour problématique centrale: « l’eau, un bien commun ou une marchandise? » . En effet, avec les changements climatiques, la sécheresse, la question de l’eau devient centrale et son accès est source de discrimination tant dans le monde que près de chez nous. Comment cette ressource naturelle est-elle distribuée en France et dans la presqu’île? Par qui ? L’eau potable va-t-elle manquer ? Pourquoi notre facture d’eau dans la presqu’île a-t-elle augmentée de 24% entre 2008 et 2022 ? Jean-Paul Martel, président du MNLE des Pays de Loire présentera un diaporama commenté autour de la problématique centrale et nous aurons aussi l’ intervention complémentaire du CPIE autour de toutes les actions de sensibilisation et de prévention pour limiter la pollution de l’eau et son gaspillage. La soirée se clôturera par le verre de l’amitié.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

