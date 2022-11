Super Loto par Saint Aubin Guérande Football Salle de Kerbiniou Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Super Loto par Saint Aubin Guérande Football Vendredi 30 décembre, 20h00 Salle de Kerbiniou

3

Loto animé par Johnny. A gagner : Bons d’achat de 800 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 50 €, 30 € et de nombreux autres lots. 3€ la carte, 8€ les 3 cartes, 15€ les 6 cartes + 1 gratuite, 10 cart… Salle de Kerbiniou avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire Loto animé par Johnny. A gagner : Bons d’achat de 800 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 50 €, 30 € et de nombreux autres lots.

3€ la carte, 8€ les 3 cartes, 15€ les 6 cartes + 1 gratuite, 10 cartes 20€. Sur place bar, gateaux, sandwiches.

