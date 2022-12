Roller Disco Salle de Kerbiniou, 21 décembre 2022, Guérande.

Roller Disco Mercredi 21 décembre, 15h00 Salle de Kerbiniou

Entrée: 3, Supplément: 2

Accompagnés par l’équipe du SPOT 15-25 ans de Guérande, nous sommes 8 jeunes âgés de 15 à 18 ans, et nous organisons un temps fort inédit à l’occasion des fêtes de fin d’année : Un évènement « Rol…

Salle de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Accompagnés par l’équipe du SPOT 15-25 ans de Guérande, nous sommes 8 jeunes âgés de 15 à 18 ans, et nous organisons un temps fort inédit à l’occasion des fêtes de fin d’année : Un évènement « Roller-Disco ».

Génération « Stranger Things » ou « La Boum », il y en aura pour tout le monde car notre événement se veut avant tout fédérateur et intergénérationnel.

Deux temps sont prévus :

• Un premier créneau d’ouverture, de 15h à 18h, dédié à l’accueil du grand public.

• Un second créneau d’ouverture, de 19h à 23h, réservé aux participants et participantes âgés de plus de 14 ans

Nous faisons appel à la prestataire « Roller Dance Squad », qui nous permet de proposer 85 paires de patins à roulettes en location ainsi que des équipements de protection.

Bien évidemment, ceux et celles qui disposent de rollers ou de patins peuvent venir avec leur propre matériel.

Les participants bénéficieront d’une professionnelle diplômée d’Etat, présente pour accompagner les débutants et initier ceux qui le souhaitent à la pratique du roller dance.

La piste de glisse d’une superficie de 600m² nous est mise à disposition par la Ligue de Roller et de Skateboard des Pays de la Loire.

Des jeux de lumière seront installés pour recréer une atmosphère festive, chaleureuse et une ambiance « vintage ».

L’après-midi, nous diffuserons une playlist concoctée par nos soins. Le soir, un DJ professionnel prendra le relai.

Soucieux de la sécurité de toutes et tous, nous avons fait appel à la Protection Civile pour l’installation d’un poste de premier secours.

Pour les gourmands, des jeunes du SPOT proposeront boissons et restauration chaude dans le but de financer de futurs projets.

Ce premier événement est un vrai défi, et nous espérons que le public répondra présent.



