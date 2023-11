Stages de danse avec Universal culture salle de Judo, espace Henri Vayssettes Figeac, 26 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Universal Culture organise un stage de danse Africaine avec Balla KEITA Danseur chorégraphe, ex-élève de Germaine ACONY (Mudra, Afrique), Balla a une expérience de 2o ans dans l’enseignement de la danse africaine.

Il enseigne particulièrement la danse sénégalaise (Sabar), la danse Mandingue (Guinée) et Malienne, en corrélation avec des créations personnelles contemporaines..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 16:30:00. 30 EUR.

salle de Judo, espace Henri Vayssettes

Figeac 46100 Lot Occitanie



Universal Culture organizes an African dance workshop with Balla KEITA Dancer-choreographer, ex-student of Germaine ACONY (Mudra, Africa), Balla has 2o years experience in teaching African dance.

He teaches in particular Senegalese dance (Sabar), Mandingue dance (Guinea) and Malian dance, in correlation with personal contemporary creations.

Universal Culture organiza un taller de danza africana con Balla KEITA Balla es bailarín-coreógrafo y antiguo alumno de Germaine ACONY (Mudra, África). Tiene 20 años de experiencia en la enseñanza de la danza africana.

Enseña en particular danza senegalesa (Sabar), danza mandinga (Guinea) y danza maliense, en correlación con creaciones contemporáneas personales.

Universal Culture organisiert einen Workshop für afrikanischen Tanz mit Balla KEITA Choreographischer Tänzer, ehemaliger Schüler von Germaine ACONY (Mudra, Afrika), Balla hat 2o Jahre Erfahrung im Unterrichten von afrikanischem Tanz.

Er unterrichtet insbesondere den senegalesischen Tanz (Sabar), den Mandingo-Tanz (Guinea) und den malischen Tanz, in Verbindung mit eigenen zeitgenössischen Kreationen.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Figeac