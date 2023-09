Stages de danse avec Universal culture salle de Judo, espace Henri Vayssettes Figeac, 30 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Universal Culture vous invite à découvrir Axel lors de ce week-end de stages afin de découvrir ses enseignements.

Par son expérience, il vous propose de vous reconnecter à votre corps par le mouvement et l’écoute de celui-ci..

2023-09-30 14:30:00 fin : 2023-09-30 17:30:00. 30 EUR.

salle de Judo, espace Henri Vayssettes

Figeac 46100 Lot Occitanie



Universal Culture invites you to discover Axel’s teachings during this weekend of workshops.

Through his experience, he invites you to reconnect with your body through movement and listening.

Cultura Universal le invita a conocer a Axel durante este fin de semana de talleres para descubrir sus enseñanzas.

A través de su experiencia, te invita a reconectar con tu cuerpo a través del movimiento y la escucha.

Universal Culture lädt Sie ein, Axel an diesem Wochenendseminar kennenzulernen, um mehr über seine Lehren zu erfahren.

Durch seine Erfahrung bietet er Ihnen die Möglichkeit, sich durch Bewegung und das Hören auf den Körper wieder mit ihm zu verbinden.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Figeac