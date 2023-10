Gym avec les stars salle de gymnastique de la Harpe Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Gym avec les stars salle de gymnastique de la Harpe Rennes, 18 décembre 2023, Rennes. Gym avec les stars Lundi 18 décembre, 17h30 salle de gymnastique de la Harpe 2€ Vous souhaitez avoir un.e coach personnel en gymnastique sur une tranche de 30min (plus accès à la salle librement ensuite dans la soirée), alors venez pratiquer avec les étudiants spécialistes! 1 à 2 coachs pour 1 à 2 personnes. Cela peut-être pour progresser sur un élément en particulier, ou bien pour découvrir l’activité!

L’entrée coûte 2 euros, et est gratuite pour les licenciés FFSU. A très vite! Adhésion en ligne via apsolu salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T17:30:00+01:00 – 2023-12-18T20:00:00+01:00

2023-12-18T17:30:00+01:00 – 2023-12-18T20:00:00+01:00 gymnastique sport Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu salle de gymnastique de la Harpe Adresse Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville salle de gymnastique de la Harpe Rennes latitude longitude 48.125374;-1.709084

salle de gymnastique de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/