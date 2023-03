Animation Gymnastique Artistique salle de gymnastique de la Harpe Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Animation Gymnastique Artistique salle de gymnastique de la Harpe, 17 avril 2023, Rennes. Animation Gymnastique Artistique Lundi 17 avril, 18h30 salle de gymnastique de la Harpe Gratuit La séance se compose d’un échauffement et d’exercices variés au sol, en groupe. Puis chacun peut aller évoluer sur les différents agrès en autonomie ou sur les conseils de l’enseignant.

RDV à la salle de gymnastique du campus de La HARPE

Séances prévues:

– Lundi 17 avril : 18h30 – 20h

– Mardi 2 mai : 18h30 – 20h

– Mardi 9 mai : 18h30 – 20h

Inscription obligatoire sur le site « mon espace siuaps » salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T18:30:00+02:00 – 2023-04-17T20:00:00+02:00

2023-04-17T18:30:00+02:00 – 2023-04-17T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu salle de gymnastique de la Harpe Adresse Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville salle de gymnastique de la Harpe Rennes

salle de gymnastique de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Animation Gymnastique Artistique salle de gymnastique de la Harpe 2023-04-17 was last modified: by Animation Gymnastique Artistique salle de gymnastique de la Harpe salle de gymnastique de la Harpe 17 avril 2023 Rennes salle de gymnastique de la Harpe Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine