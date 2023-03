Séance de circuit training salle de gymnastique de la Harpe Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Séance de circuit training salle de gymnastique de la Harpe, 17 avril 2023, Rennes. Séance de circuit training Lundi 17 avril, 17h00 salle de gymnastique de la Harpe gratuit A l’aide de gros ballons, de cordes, d’haltères et d’autres objets de torture, vous alternerez sur différents ateliers pour un renforcement général du corps et du système cardiovasculaire.

RDV salle de gymnastique de la Harpe (derrière le bâtiment des staps)

Dates proposées:

– Lundi 17 avril: de 17h à 18h30

– Mardi 2 mai, de 17h à 18h30

– Mardi 9 mai, de 17h à 18h30 Les inscriptions c’est par ici! Elles auront lieu le vendredi de la semaine précédant l’animation. Et pour plus d’activité physique dans le même genre, pourquoi ne pas alterner avec des cours de HIIT ? salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T17:00:00+02:00 – 2023-04-17T18:30:00+02:00

2023-04-17T17:00:00+02:00 – 2023-04-17T18:30:00+02:00 siuaps animations

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu salle de gymnastique de la Harpe Adresse Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville salle de gymnastique de la Harpe Rennes

salle de gymnastique de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Séance de circuit training salle de gymnastique de la Harpe 2023-04-17 was last modified: by Séance de circuit training salle de gymnastique de la Harpe salle de gymnastique de la Harpe 17 avril 2023 Rennes salle de gymnastique de la Harpe Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine