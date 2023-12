Marché de Noël Salle de Fiol Saint-Martin-de-Saint-Maixent, 1 décembre 2023, Saint-Martin-de-Saint-Maixent.

Saint-Martin-de-Saint-Maixent,Deux-Sèvres

Marché de Noël

Vente d’objets confectionnés par les enfants

Chants de Noël par les enfants de l’école

Présence des associations et de nombreux producteurs locaux

Amap de la Cerisaie

Soirée animée par Nadine and Cie

Restauration sur place

Vin chaud, croque-monsieur, crêpes, potage et tartiflette.

Salle de Fiol

Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market

Sale of items made by the children

Christmas carols sung by schoolchildren

Presence of local associations and producers

Amap de la Cerisaie

Evening entertainment by Nadine and Cie

Catering on site

Mulled wine, croque-monsieur, crêpes, soup and tartiflette

Mercadillo de Navidad

Venta de artículos elaborados por los niños

Villancicos cantados por los escolares

Presencia de asociaciones y productores locales

Amap de la Cerisaie

Velada amenizada por Nadine y Cie

Catering in situ

Vino caliente, croque-monsieur, crêpes, sopa y tartiflette

Weihnachtsmarkt

Verkauf von Gegenständen, die von den Kindern hergestellt wurden

Weihnachtslieder von den Kindern der Schule

Präsenz von Vereinen und zahlreichen lokalen Produzenten

Amap de la Cerisaie

Abendunterhaltung durch Nadine and Cie

Verpflegung vor Ort

Glühwein, Croque Monsieur, Crêpes, Suppe und Tartiflette

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Haut Val De Sèvre