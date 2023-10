Marché de Producteurs locaux Salle de Fiol Saint-Martin-de-Saint-Maixent, 11 août 2023, Saint-Martin-de-Saint-Maixent.

Saint-Martin-de-Saint-Maixent,Deux-Sèvres

Marché de producteurs locaux

Le 2ème vendredi de chaque mois de 17h30 à 19h

Salle de Fiol, Saint-Martin de Saint-Maixent

Œufs, farine, pâtes, poulets, miel, pain, fromages de chèvre, fraises, bières, savons, tissus lavables et recyclables.

En accès libre..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 19:00:00. .

Salle de Fiol

Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Local producers’ market

2nd Friday of each month, 5.30 pm to 7 pm

Salle de Fiol, Saint-Martin de Saint-Maixent

?eggs, flour, pasta, chicken, honey, bread, goat’s cheese, strawberries, beer, soap, washable and recyclable fabrics.

Free access.

Mercado de productores locales

2º viernes de cada mes de 17.30 a 19.00 h

Sala de Fiol, Saint-Martin de Saint-Maixent

huevos, harina, pasta, pollo, miel, pan, queso de cabra, fresas, cerveza, jabón, tejidos lavables y reciclables.

Entrada gratuita.

Markt mit lokalen Erzeugern

Jeden 2. Freitag im Monat von 17:30 bis 19:00 Uhr

Salle de Fiol, Saint-Martin de Saint-Maixent

?eier, Mehl, Nudeln, Hühner, Honig, Brot, Ziegenkäse, Erdbeeren, Bier, Seifen, waschbare und recycelbare Stoffe.

Frei zugänglich.

