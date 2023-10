ATELIER – Initiation à la pratique théâtrale salle de fêtes Saubion, 5 novembre 2023, Saubion.

Saubion,Landes

2 ateliers 11h30 & 16h30

Faire ensemble, prendre du plaisir et toucher du doigt une pratique artistique.

Atelier proposé en lien avec le spectacle B.A.K de la Compagnie « Hecho en casa » dans le cadre de la tournée de spectacles en famille » Dimanche et Cie! « .

salle de fêtes

Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



2 workshops 11:30 & 16:30

Make something together, have fun and get a feel for artistic practice.

Workshop offered in conjunction with the show B.A.K by Compagnie « Hecho en casa » as part of the « Dimanche et Cie! »

2 talleres 11h30 y 16h30

Hacer algo juntos, divertirse y familiarizarse con una práctica artística.

¡Taller propuesto en relación con el espectáculo B.A.K de la Compagnie « Hecho en casa » en el marco de la exposición « Dimanche et Cie! »

2 Workshops 11.30 Uhr & 16.30 Uhr

Gemeinsam etwas tun, Spaß haben und eine künstlerische Praxis mit dem Finger berühren.

Dieser Workshop wird in Verbindung mit der Aufführung B.A.K. der Compagnie « Hecho en casa » im Rahmen der Familientournee « Dimanche et Cie! »

