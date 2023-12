DIMANCHE & CIE – Le garage à papa Salle de fêtes Josse Catégories d’Évènement: Josse

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28 14:55:00 Le Garage à Papa répare les papas un peu cabossés par la vie : les genoux n’amortissent plus très bien, le ventre se fait pneu, il est peut-être nécessaire de purger les idées noires… Une mécanique tendre qui rappelle que les papas ont aussi été des enfants..

Théâtre / A partir de 7 ans / Durée 55mn Le Garage à Papa répare les papas un peu cabossés par la vie : les genoux n’amortissent plus très bien, le ventre se fait pneu, il est peut-être nécessaire de purger les idées noires… Une mécanique tendre qui rappelle que les papas ont aussi été des enfants. Dans le cadre de la programmation familiale « Dimanche & Cie

Une création originale de la Cie Passe-Montagne

En partenariat avec la commune de JOSSE EUR.

Salle de fêtes

Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

