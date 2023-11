Téléthon : repas Salle de fêtes Fenioux, 9 décembre 2023, Fenioux.

Fenioux,Deux-Sèvres

Repas du midi : Salle des fêtes, au prix de 14€/adulte et 8 €/enfant – de 12 ans,

Menu : Apéritif, soupe de légumes, sauté de porc-semoule, fromage, salade de fruits-gâteaux sec, café

Réservation avant le 01/12 au 05 49 75 29 35 ou au 07 71 14 14 26..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle de fêtes

Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Lunch: Salle des fêtes, priced at 14?/adult and 8?/child ? 12 years,

Menu: Aperitif, vegetable soup, pork sauté, cheese, fruit salad, cake, coffee

Reservations by 01/12 on 05 49 75 29 35 or 07 71 14 14 26.

Almuerzo: Salle des fêtes, al precio de 14€ /adulto y 8€ /niño menor de 12 años,

Menú: Aperitivo, sopa de verduras, salteado de cerdo, queso, ensalada de frutas, tarta y café

Reserva antes del 01/12 en el 05 49 75 29 35 o en el 07 71 14 14 26.

Mittagessen: Festsaal, zum Preis von 14?/Erwachsener und 8?/Kind ? ab 12 Jahren,

Menü: Aperitif, Gemüsesuppe, Schweinefleisch-Semmel-Sauté, Käse, Obstsalat-Trockenkuchen, Kaffee

Reservierung vor dem 01/12 unter 05 49 75 29 35 oder 07 71 14 14 26.

Mise à jour le 2023-11-16 par CC Val de Gâtine