L’Irrintzina fête ses 1 ans Salle de fêtes de Licq Licq-Athérey, 21 octobre 2023, Licq-Athérey.

Licq-Athérey,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de ses ans d’ouverture, le restaurant Irrintzina à Licq organise un méchoui.

Sur réservation, ticket à retirer au restaurant.

Soirée animée par Maut et Baish, DJ Caub’s.

Buvette sur place..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle de fêtes de Licq

Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To celebrate its anniversary, the Irrintzina restaurant in Licq is organizing a méchoui.

Tickets available from the restaurant on reservation.

Entertainment by Maut and Baish, DJ Caub’s.

Refreshment bar on site.

Para celebrar su aniversario, el restaurante Irrintzina de Licq organiza un méchoui.

Entradas disponibles en el restaurante previa reserva.

Animación a cargo de Maut y Baish, DJ Caub’s.

Bar de refrescos in situ.

Anlässlich seines Eröffnungsjubiläums veranstaltet das Restaurant Irrintzina in Licq ein Mechoui.

Mit Reservierung, Ticket im Restaurant erhältlich.

Abendunterhaltung durch Maut und Baish, DJ Caub’s.

Getränke vor Ort.

