Nuit de la Chouette 2023 Salle de Fêtes de Buhy (95770), 24 mars 2023, Buhy. Nuit de la Chouette 2023 Vendredi 24 mars, 17h30 Salle de Fêtes de Buhy (95770) Sur inscription Le Foyer Rural de Buhy Buchet organise le 24 mars 2023 une manifestation autour de la « Nuit de la Chouette ». Nous proposons :

– Une exposition autour de la vie crépusculaire et bien sûr des rapaces nocturnes.

– La projection d’un diaporama.

– Une sortie autour du village pour écouter les bruits nocturnes.

Malheureusement, compte tenu de notre capacité d'accueil, nous ne pourrons pas recevoir beaucoup de participants extérieurs car nos adhérents et les élèves des 3 communes voisines sont invités avec leurs parents.

