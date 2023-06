Fulgurance, Bankal, Compagnie Puéril Péril Salle de fête Montoison, 8 juillet 2023, Montoison.

Montoison,Drôme

Duo circassien sur tabourets, Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur monocycle ? Sûrement pas eux, qui sont deux mais qui n’en ont qu’un – de monocycle.



Sans compter les tabourets. Parce que ces deux acrobates sont dans la construction..

2023-07-08 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-08 20:30:00. .

Salle de fête Val de Drôme

Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Circus duo on stools, who says you always have to be alone on a unicycle? Surely not them, who are two but only have one? a unicycle.



Not to mention the stools. Because these two acrobats are in the construction business.

Un dúo circense en taburetes, ¿quién dice que siempre hay que estar solo en un monociclo? Seguro que no ellos, que son dos pero sólo tienen uno… un monociclo.



Por no hablar de los taburetes. Porque estos dos acróbatas se dedican a la construcción.

Zirkusduo auf Hockern, Wer hat gesagt, dass man auf dem Einrad immer allein bleiben muss? Sicherlich nicht die beiden, die zu zweit sind, aber nur eines haben ? ein Einrad.



Die Hocker nicht mitgerechnet. Denn diese beiden Akrobaten sind in der Konstruktion.

