Comme on Danse – Atelier bien-être / lâcher prise Samedi 21 janvier, 16h30 Salle de danse

Tarif : 15 euros. Inscriptions sur leur site internet : http://www.commeondanse.fr

Un stage de danse vous est proposé par l’association « Comme on Danse » Salle de danse Rue de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire « Danse libre » est un atelier désireux de travailler autour du lâcher prise, du bien-être, de la conscience de son corps et de ses ressentis et ainsi favorise le mouvement spontané.

