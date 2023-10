Cet évènement est passé VENEZ DANSER POUR OCTOBRE ROSE ! Salle de Danse – Petit beaubourg Dangé-Saint-Romain Catégories d’Évènement: Dangé-Saint-Romain

VENEZ DANSER POUR OCTOBRE ROSE ! Mercredi 25 octobre, 19h15 Salle de Danse – Petit beaubourg Participation au chapeau Venez danser pour octobre rose !

En tenue confortable et un accessoire rose, venez rejoindre le groupe de danse Jazz adultes du Foyer Culturel de Dangé St Romain,

Mercredi 25 Octobre à 19h 15 à la salle de danse, Place St-Romain à Dangé St-Romain.

Participation au chapeau au profit d’octobre rose.

La somme récoltée sera reversée à « Dragon Boat : Les Denerys » de Châtellerault.

Nous comptons sur vous ! Salle de Danse – Petit beaubourg 1 Rue de la Grenouillère – 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T19:15:00+02:00 – 2023-10-25T21:00:00+02:00

Salle de Danse - Petit beaubourg 1 Rue de la Grenouillère - 86220 DANGÉ ST-ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine

